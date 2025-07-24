В Сириусе отменили опасность атаки беспилотников

Плишкин: Опасность атаки БПЛА в Сириусе отменена, на ФТ работают спецслужбы

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сириусе отменили, на федеральной территории (ФТ) работают коммунальные и спецслужбы. Об этом заявил глава администрации Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в своих домах до момента, когда все последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут ликвидированы.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе. Кроме того, в результате падения обломков беспилотников произошел пожар на территории гаражного кооператива в Адлеровском районе Сочи.

Сообщается, что женщина стала жертвой попытки атаки ВСУ на город Сочи, еще одну пострадавшую госпитализировали.