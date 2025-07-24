Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:38, 24 июля 2025Россия

В Сириусе отменили опасность атаки беспилотников

Плишкин: Опасность атаки БПЛА в Сириусе отменена, на ФТ работают спецслужбы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сириусе отменили, на федеральной территории (ФТ) работают коммунальные и спецслужбы. Об этом заявил глава администрации Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в своих домах до момента, когда все последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут ликвидированы.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе. Кроме того, в результате падения обломков беспилотников произошел пожар на территории гаражного кооператива в Адлеровском районе Сочи.

Сообщается, что женщина стала жертвой попытки атаки ВСУ на город Сочи, еще одну пострадавшую госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе

    Венгрия приготовилась искать решения с РФ в случае запрета ЕС на российский газ

    В Сириусе отменили опасность атаки беспилотников

    Извращенец попался на воровстве женского белья и объявил себя простым коллекционером

    Путешествующий по миру россиянин назвал свою родину страной мечты будущего

    Стало известно о планах протестующих в Киеве заночевать на месте митинга

    Аэропорт Грозного временно ограничил работу

    В аэропорту Сочи отменили ограничения на полеты

    Появились подробности о пожаре в гаражном кооперативе Адлера

    Появилось видео с эвакуированными на парковку туристами в Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости