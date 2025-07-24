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12:31, 24 июля 2025Россия

Мужу с женой отказали в укрытии в отеле во время ночной атаки ВСУ в Сочи

Мужу с женой из Москвы отказали в укрытии в отеле во время атаки ВСУ в Сочи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Мужу с женой из Москвы отказали в укрытии в отеле «Цитрус» во время ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Супруги приехали на отдых на пару дней и разместились в коттеджном доме. Когда началась атака, они находились на улице.

Москвичка поделилась, что в их доме отсутствовали места для укрытий, поэтому они с мужем и еще одной семьей, где трое детей, решили спрятаться в подземном паркинге отеля. Однако администрация не стала их пускать.

«Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля. У меня была мысль предложить им деньги. Но в этой суматохе мы не хотели терять время и просто побежали дальше», — разъяснила девушка.

В «Цитрусе» рассказали, что не впустили людей из-за отсутствия режима чрезвычайной ситуации.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что атака ВСУ на Сочи свидетельствует о продолжении Киевом ударов по гражданским.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся массированной атаке дронов с начала СВО. Обломки дронов упали на Авиационной улице. Кроме того, на федеральной территории Сириус под удар попала нефтебаза, где пострадали 11 человек.

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