В Кремле отреагировали на ночную атаку ВСУ на Сочи

Песков: Атака ВСУ на Сочи говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектов. Так на ночной налет дронов на курортный город отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, в плане атак Украины по объектам социальной и гражданской инфраструктуры ничего не меняется. Он подчеркнул, что власти и военные принимают меры для организации противовоздушной обороны. «Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело», — подытожил Песков.

Ранее стало известно, что жертвами атаки ВСУ на Сочи стали две сотрудницы РЖД. Во время налета беспилотников они направлялись на автомобиле от рейса к месту отдыха. Еще трое человек, находившихся с ними, пострадали.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массированной атаке дронов с начала СВО. Обломки дронов упали на Авиационной улице. Также сообщалось о загоревшемся гаражном кооперативе. Помимо этого, на федеральной территории Сириус под удар попала нефтебаза, где пострадали 11 человек.