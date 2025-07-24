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08:37, 24 июля 2025Россия

Полыхающие после атаки дронов ВСУ гаражи в Сочи попали на видео

Пожар в гаражном кооперативе в Сочи после атаки дронов ВСУ сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара в гаражном кооперативе Адлерского района Сочи, который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видны гаражи, среди которых распространился пожар. Вокруг все усыпано обломками от строений, у места происшествия собрались люди.

Пожар в гаражном кооперативе Адлера начался после атаки беспилотников в ночь на четверг, 24 июля. Огонь успел распространиться на 200 квадратных метров, пожар уже ликвидировали.

Помимо Адлеровского района Сочи, под удар также попала федеральная территория Сириус, где ВСУ атаковали нефтебазу. Из-за атаки дронов туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь удалось перехватить семь беспилотников, еще 21 перехватили над акваторией Черного моря. Также ведомство отчиталось об отражении атак над Азовским морем.

ЖЗЛ
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