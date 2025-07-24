Появились подробности о жертвах ночной атаки ВСУ на Сочи

В РЖД сообщили о смерти двух сотрудниц в результате атак ВСУ на Сочи

Жертвы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи оказались сотрудницами поездной бригады Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об их смерти сообщили Российские железные дороги (РЖД) в Telegram.

Согласно появившимся подробностям, пятеро сотрудников ФПК направлялись на машине от самолета к месту отдыха, когда начался налет украинских дронов. В результате все они пострадали, однако спасти удалось только троих.

В компании выразили соболезнования семьям жертв и пообещали оказать им, а также пострадавшим необходимую помощь.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что врачи не спасли двух пострадавших при атаке ВСУ. По его словам, речь идет о двух женщинах, которые в момент атаки находились в Адлерском районе города.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массированной атаке дронов с начала СВО. Помимо падения обломков на Авиационной улице, загорелся гаражный кооператив. Кроме того, на федеральной территории Сириус под удар попала нефтебаза, где пострадали 11 человек.