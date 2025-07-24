При атаке ВСУ на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали 11 человек

Краснодарский губернатор Кондратьев: 11 человек ранены при атаке на нефтебазу

При падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Краснодарском крае пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», — сообщил губернатор.

По его информации, остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Глава региона получил мэру Сочи Андрею Прошунину помочь семьям пострадавших от атаки жителей.

Кондратьев не уточнил, где конкретно находится нефтебаза, куда упали обломки беспилотников. В ночь на 24 июля власти федеральной территории Сириус близ Адлерского района Сочи сообщали, что в результате атаки произошло попадание по нефтебазе. Момент удара по объекту также попал на видео.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь удалось перехватить семь беспилотников, еще 21 перехватили над акваторией Черного моря.