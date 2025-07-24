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09:36, 24 июля 2025Россия

Число жертв атаки ВСУ на Сочи возросло

Краснодарский губернатор Кондратьев: Две женщины не выжили при атаке ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи возросло. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По информации главы региона, несовместимые с жизнью травмы получили две женщины, которые в момент атаки находились в Адлерском районе Сочи на улице Авиационной — там упали обломки дронов.

Кондратьев ночью заявлял об одной жертве атаки ВСУ на Сочи. Тогда сообщалось, что вторая женщина получила ранения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 24 июля. В Сочи обломки дрона упали на улицу Авиационную, в результате чего две женщины получили несовместимые с жизнью травмы, также в городе загорелся гаражный кооператив. На федеральной территории Сириус близ Адлерского района Сочи под удар попала нефтебаза.

ЖЗЛ
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