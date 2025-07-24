В Госдуме призвали наказать отказавшего укрыть в отеле спасавшихся от атаки ВСУ на Сочи

Милонов призвал наказать отказавшего семье в укрытии в отеле Сочи во время атаки

Необходимо провести расследование и наказать отказавшего семейной паре в укрытии в сочинском отеле во время ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Своим призывом депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мне кажется, все-таки больше вопрос к администратору, который принял это решение. Надо провести расследование. Надо возбудить уголовное дело об оставлении в опасности. Надо выяснить, по чьему указанию отказались людей пускать внутрь во время атаки, и наказать того, кто исполнил это указание, и того, кто его отдавал. Предметно наказать, чтобы больше было неповадно. Потому что люди так не делают», — заявил Милонов.

Ранее стало известно, что семейной паре из Москвы отказали в укрытии в сочинском отеле «Цитрус» во время ночной атаки ВСУ. Женщина рассказала, что в момент, когда началась атака, они с супругом находились на улице. Она добавила, что администратор отеля не впустила их, заявив, что они не являются постояльцами. В самом «Цитрусе» объяснили свой поступок тем, что режим чрезвычайной ситуации в городе отсутствовал.

В ночь на 24 июля Сочи подвергся самой массированной атаке дронов с начала специальной военной операции.

