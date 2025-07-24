Число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи выросло

Число пострадавших после атаки БПЛА на Сочи увеличилось до 13

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

«Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана амбулаторная помощь, добавили в пресс-службе оперштаба.

ВСУ ударили по Краснодарскому краю в ночь на четверг, 24 июля. Украина массированно атаковала Сочи и федеральную территорию Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. В Сочи поврежден гаражный кооператив, разрушения после начавшегося там пожара сняли на видео.