Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:22, 24 июля 2025Россия

Число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи выросло

Число пострадавших после атаки БПЛА на Сочи увеличилось до 13
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

«Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана амбулаторная помощь, добавили в пресс-службе оперштаба.

ВСУ ударили по Краснодарскому краю в ночь на четверг, 24 июля. Украина массированно атаковала Сочи и федеральную территорию Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. В Сочи поврежден гаражный кооператив, разрушения после начавшегося там пожара сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    Автомобиль с россиянином внутри полностью ушел под воду

    Россиянин пошел в лес и неожиданно нашел «кровоточащее сердце»

    Невеста возненавидела роскошное помолвочное кольцо и нарвалась на гнев в сети

    Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО в возрасте 58 лет

    Парикмахера по ошибке приняли за миллиардера и похитили

    Москвичей предупредили о новых грозах

    Назван защищающий от цирроза печени напиток

    Делегация Киева на переговорах возмутилась из-за близко поставленных столов

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости