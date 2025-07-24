Появились новые кадры с разрушениями после самой массированной атаки ВСУ на Сочи

Mash опубликовал видео с разрушенными после атаки ВСУ гаражами в Сочи

В сети появилось новое видео с разрушениями в гаражном кооперативе Адлерского района после самой массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи. Ролик опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах видны гаражи, заваленные большим количеством обломков, местами заметны следы огня.

Ранее на видео сняли пожар в кооперативе после атаки беспилотников. Судя по записи, огонь охватил надстройки над гаражами.

ВСУ атаковали Сочи беспилотниками в ночь на 24 июля. Согласно данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем семь дронов. Жертвами падения обломков на Авиационной улице стали две женщины — сотрудницы РЖД, приехавшие на отдых. Пострадали еще три человека, находившиеся с ними. Кроме того, сообщалось об 11 пострадавших на федеральной территории Сириус, где под удар попала нефтебаза.