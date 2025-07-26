Два украинских дрона попытались ударить по российскому региону

Губернатор Миляев: В небе над Тульской областью уничтожены два беспилотника

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили два вражеских беспилотника при защите воздушного пространства Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем официальном Telegram-аккаунте.

Как уточняется, в результате отражения атаки здания и инфраструктура повреждены не были. Пострадавших нет.

Местных жителей призвали быть внимательными: в случае обнаружения подозрительных предметов стоит незамедлительно обратиться по номерам телефонов экстренных служб.

На территории области все еще сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отметил Миляев.

Ночью 26 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали российский регион. Сообщалось, что в одном из хуторов Ростовской области после падения дрона было нарушено энергоснабжение частных домов.