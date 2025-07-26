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06:21, 26 июля 2025Россия

Беспилотники ночью атаковали российский регион

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В ночь на субботу, 26 июля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Атака была отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. По оперативным данным, в результате случившегося никто не пострадал, однако не обошлось без последствий, уточнил Слюсарь.

Так, в хуторе Чукаринский Шолоховского района после падения дрона нарушено энергоснабжение частных домов. Кроме того, в одном из жилых домов были повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах.

Также, по информации канала Mash, дроны атаковали Ставрополь. Было замечено минимум четыре беспилотника, летящих со стороны Михайловска. Местные жители рассказали, что в городе прозвучали взрывы.

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