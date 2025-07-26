В Институт Склифосовского доставили четырех женщин, пострадавших от укусов гадюк

Гадюки стали атаковать женщин в Подмосковье и других регионах страны. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, за последнее время в токсикологическое отделение Института Склифосовского доставили четырех женщин, неожиданно для себя пострадавших от укусов. 78-летняя пенсионерка наткнулась на гадюку, собирая ягоды в лесу, а 32-летняя девушка наступила на змею, греющуюся на тропинке, и получила укус в ногу.

В свою очередь, 47-летняя женщина в Тверской области получила укус, избавляясь от сорняков на участке. У всех пострадавших наблюдались отеки и сильные боли.

Ранее житель Волхова Ленинградской области попал в реанимацию после укуса насекомого. Россиянин пояснил, что искал в сумке инструменты, когда почувствовал сильную боль в руке, сопоставимую с разрядом тока.