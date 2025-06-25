Россиянин попал в реанимацию после укуса насекомого

Житель Ленобласти попал в реанимацию после укуса насекомого

Житель Волхова Ленинградской области попал в реанимацию после укуса насекомого, передает 78.ru.

Россиянин пояснил, что искал в сумке инструменты, когда почувствовал сильную боль в руке, сопоставимую с разрядом тока. Мужчина стал задыхаться и потерял сознание.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи заподозрили, что рабочего укусил неизвестный «паразит», поскольку на пальце осталась характерная рана. Сейчас жизни горожанина ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Забайкальской крае мальчик оказался в реанимации после укуса змеи. Мать пострадавшего отметила, что нападение произошло, когда они обрабатывали растения в огороде.

Еще раньше похожий случай зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Там семилетнего ребенка привезли в больницу после встречи с рептилией.