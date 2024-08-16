В России ребенок попал в реанимацию после укуса змеи

В Забайкалье змея укусила ребенка, мальчик попал в реанимацию

В Забайкальской крае мальчик попал в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщает издание Chita.ru в Telegram.

ЧП произошло в селе Карповка Читинского района. По словам матери, все произошло в огороде. После этого родители доставили ребенка в больницу.

По прибытии в стационар мальчика поместили в реанимационное отделение, где он провел два дня. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге, где семилетнего ребенка также доставили в больницу после того, как его укусила змея. Он увидел рептилию на даче и решил ее покормить.