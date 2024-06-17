Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:14, 17 июня 2024Силовые структуры

Семилетний мальчик захотел покормить ядовитую змею и угодил в реанимацию

78.ru: в Сестрорецке 7-летний мальчик угодил в реанимацию, решив покормить змею

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Семилетний мальчик во время прогулки с отцом в Сестрорецке (курортный район Санкт-Петербурга) захотел покормить ядовитую змею и после этого угодил в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в СНТ «Разлив». Ребенок пошел гулять в сопровождении взрослого, внезапно он увидел змею и решил ее покормить. Рептилия вцепилась мальчику в палец на правой руке. Оправившись от шока, отец вызвал бригаду скорой помощи.

Медики доставили пострадавшего несовершеннолетнего в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее дачников призвали не убивать змей на участке, так как запах падали привлечет еще больше новых особей. Вместо этого лучше навести на территории порядок, прикармливать ежей или обзавестись ультразвуковыми отпугивателями.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили значение Крымского моста

      Генсек НАТО призвал членов альянса заиметь ядерное оружие из-за России

      В России выявили два медицинских картеля на более чем миллиард рублей

      В Госдуме одним словом описали итоги «саммита мира» в Швейцарии

      В США предупредили об опасности заблуждений о России

      Москвичей предупредили о граде

      Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

      «Знак — рано умирать». Игрушка сына спасла женщину-фельдшера в зоне СВО во время атаки украинского дрона

      Звезда «Золушки» прогулялась по улице в мини-шортах

      Российский фигурист объявил о помолвке с Трусовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше