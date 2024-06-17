Семилетний мальчик захотел покормить ядовитую змею и угодил в реанимацию

78.ru: в Сестрорецке 7-летний мальчик угодил в реанимацию, решив покормить змею

Семилетний мальчик во время прогулки с отцом в Сестрорецке (курортный район Санкт-Петербурга) захотел покормить ядовитую змею и после этого угодил в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в СНТ «Разлив». Ребенок пошел гулять в сопровождении взрослого, внезапно он увидел змею и решил ее покормить. Рептилия вцепилась мальчику в палец на правой руке. Оправившись от шока, отец вызвал бригаду скорой помощи.

Медики доставили пострадавшего несовершеннолетнего в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее дачников призвали не убивать змей на участке, так как запах падали привлечет еще больше новых особей. Вместо этого лучше навести на территории порядок, прикармливать ежей или обзавестись ультразвуковыми отпугивателями.