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07:12, 26 июля 2025Бывший СССР

Генерал раскрыл судьбу наемниц из Польши и Прибалтики в плену

Генерал Липовой: Попадая в плен, наемницы в ВСУ могут не дойти до суда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Большинство снайперш в Вооруженных иностранных силых (ВСУ) пришли из Польши и стран Прибалтики. Об этом сообщил изданию «АиФ» герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, в странах Прибалтики развит лыжный спорт, а те спортсмены, которые уже не могут выступать на соревнованиях, подписывают контракт и идут служить в ВСУ с целью заработать большие деньги. Также наемницы являются саперами и« теми, кто умеют управлять сложной боевой техникой, которая направлена на нанесение именно максимального ущерба».

При этом многие не осознают грозящей им опасности, отметил Липовой. Он уточнил, что попадая в плен, наемницы могут не дойти до суда. «Самое главное, что это наемник, а они уничтожаются в первую очередь», — сказал генерал.

Ранее адвокат и член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов заявил, что всех «искательниц приключений», прибывших на Украину, ждут максимальные наказания в соответствии с российским законодательством.

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