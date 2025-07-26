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21:43, 26 июля 2025Силовые структуры

Грузовик наехал на легковые автомобили в Подмосковье

В Раменском грузовик наехал на легковые автомобили, 3 человека погибли
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Раменском городской округе грузовик марки «Скания» наехал на легковые автомобили «Лексус» и «Лада», находившиеся на обочине. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковная полиция».

В результате ДТП погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Водитель грузовика задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Омской области произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. Авария унесла жизни двух человек.

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