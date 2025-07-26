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20:11, 26 июля 2025Россия

Губернатор Саратова рассказал о работе с завалами на месте взрыва

Губернатор Бусаргин: Завалы в Саратове разобраны на 60-70 процентов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Петрова / ТАСС

Завалы на месте взрыва газа в многоэтажке Саратова разобраны на 60-70 процентов. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что сотрудники МЧС России, областной службы спасения и муниципальных служб продолжают аварийно-спасательные работы без перерыва, проводя ротацию личного состава. По его словам, на спецполигон вывезено более 1800 тонн завалов. Он добавил, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в квартирах, которые не пострадали от взрыва.

Ранее из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве в многоэтажке Саратова.

До этого МЧС России подтвердило, что при разборе завалов обрушившегося дома в Саратове спасатели обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв выросло до семи человек, среди которых один ребенок.

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