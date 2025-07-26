Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 26 июля 2025Россия

Хирург и его брат погибли под Ростовом после удара дрона ВСУ

Хирург Насанкаев погиб после атаки дрона на автомобиль в Ростовской области
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Хирург из Калмыкии и его двоюродный брат погибли после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

БПЛА атаковал автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. При ударе загорелся автомобиль, в котором находились двое мужчин. Один из погибших — уроженец Калмыкии Мирослав Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работавший в Москве. Вместе с ним погиб его двоюродный брат. «Это — варварство, это — терроризм, направленный против мирных граждан. За каждую такую трагедию будет дан моральный и исторический ответ», — написал Хасиков.

Глава региона подтвердил, что находится на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших. Он пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Ранее в Курской области при ударе по частному дому погибла 85-летняя россиянка. Врио главы региона Александр Хинштейн обратился к местным жителям и попросил их не пренебрегать мерами безопасности из-за продолжающихся атак ВСУ по Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о желании Тайланда и Камбоджи прекратить огонь

    Угрозу ядерной безопасности дали на ЗАЭС оценили как крайне высокую

    США и Китай поругались из-за Украины. Что говорили друг другу дипломаты в стенах ООН?

    Хирург и его брат погибли под Ростовом после удара дрона ВСУ

    Журова одной фразой оценила выступление синхронисток на чемпионате мира

    Трамп отказался заключать сделки с Таиландом и Камбоджей на время их конфликта

    Петербурженка испугалась кондиционеров и начала пытать соседей звуками сирены

    Названа страна-лидер по числу краж мобильных телефонов в Европе

    В российском регионе после атаки украинского дрона погиб мирный житель

    Китайские военные разместили в пустыне копию американского авианосца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости