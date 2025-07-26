Хирург и его брат погибли под Ростовом после удара дрона ВСУ

Хирург Насанкаев погиб после атаки дрона на автомобиль в Ростовской области

Хирург из Калмыкии и его двоюродный брат погибли после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

БПЛА атаковал автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. При ударе загорелся автомобиль, в котором находились двое мужчин. Один из погибших — уроженец Калмыкии Мирослав Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работавший в Москве. Вместе с ним погиб его двоюродный брат. «Это — варварство, это — терроризм, направленный против мирных граждан. За каждую такую трагедию будет дан моральный и исторический ответ», — написал Хасиков.

Глава региона подтвердил, что находится на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших. Он пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Ранее в Курской области при ударе по частному дому погибла 85-летняя россиянка. Врио главы региона Александр Хинштейн обратился к местным жителям и попросил их не пренебрегать мерами безопасности из-за продолжающихся атак ВСУ по Курской области.