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08:31, 26 июля 2025Мир

Хуситы заявили об ударах по Израилю

Сариа: Хуситы атаковали четыре города Израиля гиперзвуковой ракетой и дронами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Яхья Сариа

Яхья Сариа. Фото: Hamza Ali / IMAGO / Global Look Press

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по четырем городам Израиля с помощью ракеты и трех беспилотников. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил официальный представитель хуситов Яхья Сария.

«Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2"», — сказал он.

По его словам, хуситы также ударили дронами по объектам в Эйлате, Ашкелоне и Хадере. Он подчеркнул, что все атаки достигли поставленных целей.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал новую военную операцию против хуситов, сообщив, что военно-воздушные силы страны атаковали порты и электростанции хуситов в Йемене. По его словам, операция получила название «Черный флаг».

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