Информатор из ВСУ Козьмин попал в Россию в результате обмена пленными с Украиной

В результате очередного раунда обмена пленными в Россию из Украины попал Андрей Козьмин, который во время службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) передавал российским войскам важную информацию. Об этом сам Козьмин рассказал телеканалу «Звезда».

Как отметил Козьмин, он не хотел служить в украиской армии, но был призван. В итоге он решил помогать российской стороне, за что просидел в тюрьме два года.

«Я не видел другого выхода, уже готов был и умереть, и на все что угодно. Но решил напоследок помочь своим», — подчеркнул он.

По данным Козьмина, в ВСУ все меньше тех, кто искренне поддерживает Киев.

23 июля состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной.