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23:29, 26 июля 2025Бывший СССР

Россия забрала из украинского плена информатора из ВСУ

Информатор из ВСУ Козьмин попал в Россию в результате обмена пленными с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В результате очередного раунда обмена пленными в Россию из Украины попал Андрей Козьмин, который во время службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) передавал российским войскам важную информацию. Об этом сам Козьмин рассказал телеканалу «Звезда».

Как отметил Козьмин, он не хотел служить в украиской армии, но был призван. В итоге он решил помогать российской стороне, за что просидел в тюрьме два года.

«Я не видел другого выхода, уже готов был и умереть, и на все что угодно. Но решил напоследок помочь своим», — подчеркнул он.

По данным Козьмина, в ВСУ все меньше тех, кто искренне поддерживает Киев.

23 июля состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной.

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