Кот забрался в контейнер грузового судна и неделю плыл до Калининграда без еды и воды

В порту Калининграда спасли кота, неделю просидевшего в контейнере без воды

Сотрудники порта Балтийск под Калининградом спасли кота, неделю просидевшего в грузовом контейнере без еды и воды. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выяснилось, что чтье-то домашнее животное забралось в контейнер в Усть-Луге Ленинградской области и случайно отправилось в путешествие по Балтийскому морю. Кота обнаружили лишь во время приемки груза в конечном пункте.

Работники порта приютили кота и дали ему кличку Мафик, в честь платформ для контейнеров. Если хозяева кота откликнутся, его отправят обратно.

Ранее сообщалось, что кот-турок находился в порту Новороссийска с 11 марта. Он случайно залез в грузовой контейнер и нелегально приехал в Россию. Сотрудники транспортной компании FESCO опасались, что из-за отсутствия документов кота могут депортировать в Турцию, однако все обошлось — после карантина животное обрело новую семью, его хозяйкой стала инспектор Елена Исламова.