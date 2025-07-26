Макрон расплакался при воспоминании об Олимпиаде в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеоролик, в котором якобы расплакался при воспоминании о прошедших год назад Олимпийских играм в Париже. Видео размещено на странице главы государства в социальной сети X.
«Когда тоскуешь по играм в Париже», — гласит подпись. Авторы ролика объяснили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. В видео также вошли кадры с соревнований и мероприятий Олимпиады 2024 года.
Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.
Ранее депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил возврат спортсменами бракованных медалей Олимпийских игр-2024. Валуев назвал это банальным воровством.