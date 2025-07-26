Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 26 июля 2025Мир

Макрон расплакался при воспоминании об Олимпиаде в Париже

Президент Франции Макрон опубликовал ролик, в котором плачет из-за Олимпиады
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеоролик, в котором якобы расплакался при воспоминании о прошедших год назад Олимпийских играм в Париже. Видео размещено на странице главы государства в социальной сети X.

«Когда тоскуешь по играм в Париже», — гласит подпись. Авторы ролика объяснили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. В видео также вошли кадры с соревнований и мероприятий Олимпиады 2024 года.

Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Ранее депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил возврат спортсменами бракованных медалей Олимпийских игр-2024. Валуев назвал это банальным воровством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Китай поругались из-за Украины. Что говорили друг другу дипломаты в стенах ООН?

    В купленном семьей накануне доме случился пожар

    «Спартак» вдевятером разгромно проиграл новичку РПЛ

    Раскрыты личности напавших на полицейских мигрантов в российском регионе

    Подачу российского газа в Армению возобновили

    В Петербурге мужчина с балкона оскорблял мусульман и кидал в них пивные бутылки

    В Шотландии начались протесты против Трампа

    Четырех коров спасли из зыбучих песков

    Блогерша описала супермаркеты в Германии фразой «бардак с ценниками, как и в России»

    Способность Венгрии отстоять нейтралитет при эскалации конфликта на Украине оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости