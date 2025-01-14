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12:51, 14 января 2025Спорт

Валуев оценил возврат спортсменами бракованных медалей Олимпиады-2024

Валуев о бракованных олимпийских медалях Игр-2024: Банальное воровство
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил возврат спортсменами бракованных медалей Олимпийских игр-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Валуев назвал это банальным воровством. «А вот символизм заключался в церемониях открытия и закрытия и их организации, где также все было украдено. Такова политика вседозволенности», — заявил он.

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27 июля 2024

Ранее стало известно, что участники Игр-2024 в Париже вернули более ста бракованных медалей. До этого на качество наград пожаловались французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар, а также американский скейтбордист Найджа Хьюстон.

Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа 2024 года. На родине Олимпийских игр в Греции церемонию открытия турнира посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

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