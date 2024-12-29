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23:08, 29 декабря 2024Спорт

Французские пловцы пожаловались на заржавевшие олимпийские медали Игр-2024

Французские пловцы пожаловались на заржавевшие бронзовые медали Олимпиады-2024
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Goddin / Reuters

Французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар пожаловались на заржавевшие олимпийские медали Игр-2024 в Париже. Фотографии наград они опубликовали в Instagram и X.

Секки поделился кадром, на котором заметно, что медаль облезла. Спортсмен сравнил ее с крокодиловой кожей. Ндойе-Бруар поддержал партнера по команде и также показал свою испортившуюся медаль, подписав «Париж 1924».

Секки и Ндойе-Бруар выиграли олимпийскую бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее качество олимпийских медалей на Играх в Париже раскритиковал американский скейтбордист Найджа Хьюстон. «Они стали выглядеть хуже после того, как на некоторое время я позволил своим друзьям поносить их на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать», — посетовал спортсмен.

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