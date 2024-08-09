Американский скейтбордист Хьюстон раскритиковал качество медалей на ОИ в Париже

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон раскритиковал качество олимпийских медалей на Играх‑2024 в Париже. Об этом он высказался в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Атлет из США, завоевавший на турнире бронзу, рассказал, что награда выглядела великолепно, когда была совершенно новой. «Но они стали выглядеть хуже после того, как на некоторое время я позволил своим друзьям поносить их на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать», — посетовал Хьюстон.

Он также отметил, что лицевая сторона его награды начинает откалываться. «Медаль выглядит так, будто побывала на войне и вернулась обратно», — добавил скейтбордист.

Олимпиада завершится 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.