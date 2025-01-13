Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|19-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:25, 13 января 2025Спорт

Участники Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей

Участники Олимпиады 2024 года в Париже вернули более ста бракованных медалей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Russell / Toronto Star / Getty Images

Участники Олимпийских игр 2024 года в Париже вернули более ста бракованных медалей. Об этом сообщает Lettre.

По информации источника, Парижский монетный двор уволил трех директоров по производству и качеству наград. Отмечается, что порча медалей может быть связана с проблемой дефектного лака и несоблюдением ряда других правил производства.

Ранее французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар пожаловались на заржавевшие олимпийские медали Игр-2024 в Париже. Секки поделился кадром, на котором заметно, что медаль облезла.

До этого олимпийские медали на Играх в Париже раскритиковал американский скейтбордист Найджа Хьюстон. По его мнению, награды не были высокого качества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает обеспокоенность». В Европе отреагировали на атаку ВСУ по станции «Турецкого потока»

      Стало известно об остановке добычи одного вида угля на Украине

      Названо преимущество российского «Кинжала»

      Стилист Рогов назвал модный тренд 2025 года

      Обрушение шпиля горящего военного госпиталя в Туле попало на видео

      Блогер Хованский рассказал о разводе

      В Турции заявили об атаке ВСУ против Анкары

      Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

      В Японии приостановили движение поездов после мощного землетрясения

      Женщина решила помочь приятелю и случайно вышла замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше