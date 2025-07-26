Марочко: Бойцы России выбили ВСУ из Голубовки под Купянском Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России с начала недели улучшили положение в Радьковке и заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области, в настоящее время они ведут зачистку территорий. Детали продвижения войск РФ раскрыл ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка», — сообщил он.

Военный эксперт добавил, что лишь после выравнивания линии фронта у Голубовки российские военные смогут зайти в Купянск и продвигаться в южном направлении.

Марочко указал, что в городе и его окрестностях сконцентрировано большое количество подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Насколько мне известно, около трех бригад ВСУ — только в окрестностях Купянска», — отметил Марочко.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ «опоясало» Купянск в Харьковской области блокпостами и заградотрядами, чтобы снизить случаи дезертирств. По его словам, «абсолютно везде» стоят шлагбаумы и выйти из города почти невозможно.