Медведчук: США обвели Зеленского вокруг пальца, воспользовались его невежеством

Соединенные Штаты Америки «обвели вокруг пальца» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

«Зеленского обвели вокруг пальца, воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного, что его не обманут, служила в том числе риторика упомянутого вами сенатора [США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)], которую приняли за чистую монету», — объяснил Медведчук.

Он добавил, что Москва не комментирует высказывания Грэма, так как не «ловится» на данную «наживку». Глава движения «Другая Украина» также выразил мнение, что в Кремле готовы к любому развитию событий, отметив непредсказуемую политику Вашингтона.

Медведчук вместе с тем заявил о нежелании Запада «менять» Зеленского. По его словам, украинский политик «может всех сдать».