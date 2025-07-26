На Петросяна и Степаненко подали в суд из-за полумиллионного долга

Судебные эксперты подали в суд на юмористов Петросяна и Степаненко

На юмористов Евгения Петросяна и Елену Степаненко подал в суд Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Об этом сообщает издание StarHit.

Бывшие супруги, согласно иску, не оплатили экспертизу по оценке имущества, список которого занял около тысячи страниц. Сейчас центр судебной экспертизы хочет взыскать с Петросяна и Степаненко 500 тысяч рублей. Первое заседание суда по делу назначено на 29 июля. Средства могут быть взысканы из доли имущества одного из участников судебного спора.

Петросян и Степаненко начали процесс развода летом 2018 года. В том же году Степаненко обратилась в суд для раздела имущества, после чего Петросян подал встречный иск. В ноябре 2018 года брак был расторгнут, после чего Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой — художественном руководителе «Театра миниатюр под руководством Евгения Петросяна». В браке у них родилось двое детей.

Ранее стало известно, что Степаненко после развода с Петросяном уехала из России в США. Как рассказал куплетист Михаил Вашуков, после расставания с юмористом Степаненко начала вести скрытный образ жизни.