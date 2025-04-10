Степаненко уехала из России после развода с Петросяном

Юморист Вашуков сообщил, что Степаненко уехала в США и иногда приезжает в Москву

Артистка Елена Степаненко после развода с юмористом Евгением Петросяном уехала из России в США. Подробности ее жизни раскрыл звезда программы «Кривое зеркало» куплетист Михаил Вашуков в разговоре с изданием «Абзац».

Вашуков отметил, что после развода Степаненко начала вести скрытный образ жизни, и добавил, что не знает причин этого. «Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней», — сообщил он, говоря о юмористке.

В феврале стало известно, что Степаненко закрыла свое юрлицо в России. Уточнялось, что через него артистка проводила гонорары и организовывала концерты.

Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами и тяжбами, связанными с разделом имущества. В 2020 году авторское шоу артистки на канале «Россия 1» было закрыто из-за низких рейтингов. С 2021 года Степаненко практически перестала выходить на сцену и посещать публичные мероприятия.