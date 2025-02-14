Юмористка Елена Степаненко закрыла свое юрлицо в России

Артистка эстрады, юмористка Елена Степаненко закрыла свое юрлицо в России. Об этом стало известно Mash.

Артистка обратилась в налоговую, чтобы закрыть юридическое лицо, в феврале. Уточняется, что через юрлицо Степаненко проводила гонорары от выступлений и организовывала концерты.

В 2020 году шоу юмористки на канале «Россия» было закрыто из-за низких рейтингов, добавили в материале. «С 2021-го [года] она почти перестала выходить на сцену», — также говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на Степаненко подали в суд из-за наследства. Истец попросил признать недействительным завещание, благодаря которому артистка и другие лица получили недвижимость, предметы искусства и антиквариата.

Позднее сообщалось, что наследство Степаненко получила от подруги, дизайнера Натальи Маголы. Уточнялось, что ей достались в том числе элитные квартиры и машино-место в Сочи.