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14:41, 10 апреля 2024Экономика

Стоимость завещанных экс-жене Петросяна элитных квартир оценили

Стоимость каждой из завещанных Степаненко квартир без ремонта стартует от 35 млн
СюжетЦены на квартиры:
Елена Степаненко

Елена Степаненко. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Бывшая супруга Евгения Петросяна, юмористка Елена Степаненко, получила в наследство от подруги, дизайнера Натальи Маголы, элитные квартиры и машино-место в Сочи, а также коллекцию антиквариата. Стоимость завещанных звезде «Аншлага» и «Кривого зеркала» объектов недвижимости оценил риелтор Максим Коломейцев, пишет kp.ru.

21-этажный дом, в котором находятся две доставшиеся Степаненко квартиры, расположен в пяти минутах ходьбы от Черного моря. Собственниками недвижимости в нем являются звезды шоу-бизнеса, предприниматели и другие состоятельные люди. В подъездах дома — огромные люстры и картины на стенах. Из окон открывается вид на море и на центр Сочи. Магола приобретала жилье в этом ЖК на этапе строительства.

Одна из квартир, завещанная экс-жене Петросяна, расположена на 15 этаже, а другая — несколькими этажами выше. Попасть внутрь можно лишь по отпечаткам пальцев. Здесь же на цокольном этаже находится доставшееся ей машино-место. Кадастровая стоимость квартир и гаража составляет более 30 миллионов рублей. При этом рыночная цена каждой из квартир без ремонта стартует от 35 миллионов рублей, а гаража — от трех миллионов рублей, сообщил риелтор.

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Между тем журналистам издания удалось выяснить, что у юмористки в этом же доме есть своя квартира, но на другом этаже, площадью 133 квадратных метра, а также гараж. Ее соседи рассказали, что ни разу не видели, чтобы кто-то входил или выходил оттуда.

В конце марта стало известно, что на Елену Степаненко подали в суд родственники ее подруги, завещавшей ей две квартиры. Они требуют признать завещание недействительным, ссылаясь на то, что состояние здоровья женщины в момент составления документа было неудовлетворительным.

Ранее в апреле стало известно, что суд отказал Испании в праве на квартиру в Петербурге, которую этой стране завещала россиянка.

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      Полина Кислицына
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