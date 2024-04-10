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12:53, 10 апреля 2024Экономика

Необычное завещание россиянки обернулось судебным спором двух стран

Суд отказал Испании в праве на квартиру в Петербурге, завещанную ей россиянкой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Испании отказали в праве на квартиру в Санкт-Петербурге, которую этому государству завещала россиянка. Внимание на необычную ситуацию, обернувшуюся судебным спором двух стран, обратила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

В 2007 году петербурженка по имени Мария составила завещание, согласно которому все имущество, в том числе квартира в Невском районе, должно было отойти в доход Испании. В 2021 году, через несколько лет после того, как женщины не стало, администрация района обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство на квартиру, однако нотариус отказал из-за наличия завещания. Между тем попытки Генконсульства Испании вступить в наследство также оказались безуспешными из-за пропуска установленного срока.

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В результате представители двух стран встретились в суде. Администрация Невского района просила признать квартиру Марии выморочным имуществом, а прокурор требовал признать право госсобственности Петербурга на указанный объект недвижимости, признав завещание недействительным. В свою очередь, консульство надеялось восстановить срок для принятия наследства по завещанию, так как женщина никогда не обращалась к ним, и они о ней не знали, и признать право собственности на квартиру. «С сюрпризом загадочной петербурженки суд разобрался следующим образом: требования администрации удовлетворены, консульству отказано. Квартира уходит в собственность Санкт-Петербурга», — заключила руководитель объединенной пресс-службы судов города.

Ранее сообщалось, что журналисты заметили юридический казус в деле о миллиардном наследстве бизнесмена Олега Бурлакова.

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      Полина Кислицына
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