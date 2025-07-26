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13:01, 26 июля 2025Бывший СССР

На протесты в Кишиневе вышли десятки тысяч человек

В Кишиневе на протест против Санду вышли десятки тысяч человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

В Кишиневе на протест против правления президента Майи Санду вышли десятки тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Колонны демонстрантов двигаются по главным улицам к центру и скандируют: «Молдавия имеет будущее», «За суверенную Молдавию», «За справедливость», «В единстве наша сила», «Молдавия — нейтральное государство».

Демонстрацию организовали объединившиеся в предвыборный блок молдавские Партии социалистов, Партии коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».

Лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал, что усиленные наряды полиции Молдавии задерживают людей на дорогах по направлению в Кишинев, где запланировано проведение митинга.

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