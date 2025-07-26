На протесты в Кишиневе вышли десятки тысяч человек

В Кишиневе на протест против Санду вышли десятки тысяч человек

В Кишиневе на протест против правления президента Майи Санду вышли десятки тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Колонны демонстрантов двигаются по главным улицам к центру и скандируют: «Молдавия имеет будущее», «За суверенную Молдавию», «За справедливость», «В единстве наша сила», «Молдавия — нейтральное государство».

Демонстрацию организовали объединившиеся в предвыборный блок молдавские Партии социалистов, Партии коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».

Лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал, что усиленные наряды полиции Молдавии задерживают людей на дорогах по направлению в Кишинев, где запланировано проведение митинга.