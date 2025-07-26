На Западе назвали попытку Трампа стать посредником в конфликте неэффективной

Стремление президента США Дональда Трампа стать посредником конфликте России и Украины не дало результатов. Об этом пишет издание Steigan.

«Те, кто все еще надеялся, что Дональд Трамп разрешит конфликт на Украине дипломатическим путем, вероятно, отказались от этого в последние несколько дней», — говорится в материале.

Автор статьи предположил, что жесткая риторика Трампа в отношении России проистекает из разочарования в связи с отказом Москвы вести переговоры на условиях Запада. Он добавил, что Кремль не сядет за стол переговоров без каких-либо гарантий того, что будут устранены более глубокие причины конфликта, в то время как Запад продолжает вооружать Украину.

Он заключил, что администрация Трампа не предприняла даже самых элементарных шагов к нормализации своих отношений с Москвой — таких, как возвращение конфискованной дипломатической собственности, возобновление авиасообщения между двумя столицами или просто назначение нового посла в России.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что спецоперация на Украине не будет прекращена из-за ультиматумов Трампа. «Может быть, и будет достигнута какая-то договоренность, но это точно произойдет не по требованию Трампа», — заключил он.