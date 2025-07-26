В России оценили способность Трампа остановить СВО

Косачев: Ультиматумы Трампа не смогут остановить СВО

Спецоперация (СВО) на Украине не будет прекращена из-за ультиматумов президента США Дональда Трампа. Так способность американского лидера остановить боевые действия на Украине оценил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью изданию «Аргументы и факты».

«То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов. СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми. Может быть, и будет достигнута какая-то договоренность, но это точно произойдет не по требованию Трампа», — считает он.

Сенатор также назвал Трампа решительным и «реалистично мыслящим» человеком, который может скорректировать свою позицию в случае, если достижение изначальной цели не представляется возможным. «Поэтому я бы не стал прогнозировать, что произойдет после истечения этих 50 дней [ультиматума Трампа]. Возможно все», — добавил он.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Кроме того, он обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.