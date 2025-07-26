Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Эксперт РАНХиГС Подольская: Самые высокие пенсии получают жители Чукотки

Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области. Об этом РИА Новости сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она уточнила, что размер пенсии в Чукотском автономном округе благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера составляет 38 658,45 рублей, в Камчатском крае — 34 460,74 рублей, Магаданской области — 34 253,16 рублей.

Эксперт добавила, что средний размер страховой пенсии на начало текущего года составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию.

Ранее в Социальном фонде напомнили, что пенсии работающим россиянам повысят с 1 августа, размер прибавки будет зависеть от величины пенсионного коэффициента, а та, в свою очередь, связан с уровнем зарплаты. Пересчет будет проводиться на беззаявительной основе.