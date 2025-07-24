Страховые пенсии работающих россиян вырастут с 1 августа

Социальный фонд напомнил об индексации пенсий работающим россиянам с 1 августа

Пенсии работающим россиянам повысят с 1 августа, размер прибавки будет зависеть от величины пенсионного коэффициента, а так, в свою очередь, связан с уровнем зарплаты. Пересчет будет проводиться на беззаявительной основе, напомнили в Социальном фонде, передает ТАСС.

На повышение выплат могут рассчитывать граждане, работавшие в 2024 году, за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков указал, что в следующие годы пенсии работающих пенсионеров продолжат индексировать на тех же основаниях, что и неработающих.

Россияне, которым в июле исполнилось 80 лет, начнут получить фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере — 17 815 рублей вместо 8 907 рублей. Если же пенсионер получил в июле первую группу инвалидности, то размер его фиксированной выплаты увеличат на 8 907 рублей. Вместе с тем в Социальном фонде подчеркнули, что если 80 лет исполняется инвалиду первой группы, то надбавки за возраст ему не полагается.