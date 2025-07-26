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18:39, 26 июля 2025Силовые структуры

Названа страна-лидер по числу краж мобильных телефонов в Европе

The Times: Великобритания лидирует по числу краж мобильных телефонов в Европе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

По данным американской страховой компании SquareTrade, два из пяти телефонов, украденных в Европе, были украдены в Великобритании. Об этом сообщает The Times.

Анализ заявлений, поданных в компанию, показал, что 39 процентов всех краж телефонов на 12 европейских рынках компании произошли в Великобритании, хотя на страну приходится всего 10 процентов европейских клиентов компании. При этом количество заявлений о кражах телефонов в Великобритании выросло на 425 процентов с июня 2021 года, а 42 процента краж телефонов в Великобритании произошло в Лондоне. В общей сложности это составляет 16 процентов от всех краж телефонов в Европе.

Служба столичной полиции Лондона заявила, что в 2024 году в Лондоне было украдено около 80 тысяч телефонов, рыночная стоимость которых составила около 20 миллионов фунтов стерлингов. Чаще всего жертвами становятся iPhone. Командир полиции Джеймс Конвей, специализирующийся на кражах телефонов, заявил, что кражи телефонов стали более распространенными среди банд, отчасти из-за растущего спроса на такие гаджеты на зарубежных рынках.

В начале лета корпорация Samsung призвала пользователей активировать функцию защиты смартфона от краж. В том числе, новый механизм в целях безопасности будет блокировать телефон, если его надолго отключить от интернета.

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