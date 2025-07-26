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17:48, 26 июля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Названы три самых небезопасных пароля

Фомин назвал самыми небезопасными пароли «123456», «qwerty» и «password»
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Многие россияне используют один и тот же простой пароль для всех своих аккаунтов, что потенциально может привести к взлому каждого из них, заявил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. В беседе с «Лентой.ру» она называл три самых небезопасных комбинации.

«Среди самых популярных наборов паролей можно выделить сочетания "123456", "qwerty" или "password"», — отметил специалист.

Говоря о том, как придумать безопасный пароль, он в первую очередь порекомендовал избегать распространенных комбинаций, а также не указывать личные сведения, такие как имя и фамилия, дата рождения, номер телефона. Подобные пароли наиболее уязвимы для взлома.

Он добавил, что при составлении пароля лучше использовать как строчные, так и прописные буквы, а также цифры и специальные символы. При этом в нем должно быть как минимум 8 символов, но лучше — 12 или даже больше. Фомин посоветовал также применять для хранения секретных комбинаций менеджеры паролей, генерирующие надежные сочетания и хранящие их в безопасном месте.

«Рекомендуется избегать осмысленных фраз, поскольку такие пароли проще взломать методом подбора. Лучше придумать абстрактный набор символов, который сложнее угадать», — заключил аналитик.

Ранее были раскрыты способы защиты от мошенников в WhatsApp и Telegram. При общении в чатах в популярных мессенджерах россиянам посоветовали обращать внимание на необычное поведение собеседников.

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