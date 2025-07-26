Важнейший поставщик приготовился прекратить экспорт газа в Европу

Welt: Катар пригрозил ЕС прекратить поставки газа из-за норм по защите климата

Катар приготовился прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из-за норм Еврокомиссии (ЕК) по защите климата, сообщает немецкая газета Welt.

По их данным, письмо с угрозой прекращения поставок еще в мае направил правительству Бельгии и другим неназванным странам ЕС министр по вопросам энергетики Катара и гендиректора Qatar Energy Саад бен Шарид аль-Кааби.

В этом письме Катар, который газета Welt назвала важнейшим поставщиком газа в ЕС, призывает внести изменения в Директиву о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD). Ее статья о защите климата, по мнению министра, содержит «очевидные несоответствия и противоречия» с катарскими законами и стандартами.

В противном случае страна и компания-поставщик «серьезно рассмотрит альтернативные рынки сбыта СПГ и других продуктов за пределами ЕС», добавил аль-Кааби.

Welt добавил, что в первом квартале 2025 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером СПГ в ЕС после США и России.

Месяц назад Статистическая служба ЕС (Eurostat) указала, что несмотря на призывы властей Евросоюза полностью избавиться от зависимости от поставок российского топлива, доля РФ в структуре европейского импорта продолжает оставаться заметной. Так, по итогам первого квартала 2025 года российские экспортеры обеспечили в общей сложности 17 процентов импортируемого в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) и 11,1 процента — природного.

