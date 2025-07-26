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08:02, 26 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности популярного летнего салата

Роскачество: Салат из огурцов и помидоров может представлять угрозу для здоровья
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock / Fotodom

Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может представлять серьезную угрозу для здоровья при неправильном хранении и приготовлении, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Причину возможного отравления специалист назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если салат долго стоит без холодильника. Уже через 30-40 минут нахождения при температуре выше плюс 25 градусов в заправленном салате начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, которые могут вызвать тяжелые пищевые отравления», — сообщила Спеценко.

Особенно, по словам эксперта, рискуют посетители летних кафе и покупатели готовых салатов в супермаркетах, где не всегда соблюдаются условия хранения.

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать простые правила: готовить салат непосредственно перед употреблением, хранить не более двух часов при комнатной температуре и обязательно мыть овощи с содой. В качестве альтернативы можно использовать вместо майонеза растительное масло или йогуртовую заправку — они менее благоприятны для размножения бактерий

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Если блюдо все же нужно сохранить на несколько часов, его следует обязательно убрать в холодильник, рекомендовала Спеценко. Специалист отметила, что при первых признаках порчи — появлении кислого запаха, изменении консистенции или вкуса — от употребления салата лучше отказаться.

Ранее врач-эксперт «ЛабКвест» Вера Сережина сообщила, что жирная и жареная пища, а также молочные продукты могут быть опасны в жару. Она добавила, что нанести вред организму может даже мороженое.

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