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18:09, 26 июля 2025Мир

Орбан раскритиковал фон дер Ляйен

Орбан: На месте фон дер Ляйен я бы либо реформировал ЕС, либо ушел в отставку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он бы либо подал в отставку, либо начал перестройку Европейского союза (ЕС).

«Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается — зачем продолжать?» — сказал он.

Он добавил, что ЕС использует кризисы для ослабления позиций стран-членов, поэтому на месте главы Еврокомиссии он бы занялся восстановлением баланса между национальными и европейскими полномочиями. После этого, по его словам, он бы создал модель «концентрических кругов», где каждое государство могло бы выбрать степень участия в интеграции.

Орбан заключил, что нынешняя структура ЕС ведет к упадку и распаду, а единственным шансом на спасение он видит перестройку по многоуровневому принципу.

Ранее Орбан не ответил однозначно на вопрос о том, будет ли третья мировая война. В качестве причин для волнения из-за возможного глобального конфликта он назвал рост напряженности между ведущими державами, увеличение числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, усиление торговых ограничений и миграции.

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