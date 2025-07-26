Патрушев: Деятелям НАТО будет полезно выучит русский язык, чтобы понимать Путина

Помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об изучении русского языка. В интервью РИА Новости он отметил, что это было бы полезно для стран альянса.

Политик пояснил, что изучение русского языка, возможно, помогло бы деятелям НАТО понять слова Путина об отсутствии угрозы со стороны Москвы. Он подчеркнул, что нападение России на альянс не имеет никакого смысла, а подобные «страшилки» направлены на отвлечение европейцев от плачевного состояния экономики их стран.

«Можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа», — заключил Патрушев.

Ранее Рютте заявил, что странам НАТО необходимо повысить военные расходы до 5 процентов ВВП, указав, что в противном случае им придется начать учить русский язык.