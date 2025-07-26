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04:14, 26 июля 2025Мир

Патрушев отреагировал на слова Рютте о русском языке

Патрушев: Деятелям НАТО будет полезно выучит русский язык, чтобы понимать Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об изучении русского языка. В интервью РИА Новости он отметил, что это было бы полезно для стран альянса.

Политик пояснил, что изучение русского языка, возможно, помогло бы деятелям НАТО понять слова Путина об отсутствии угрозы со стороны Москвы. Он подчеркнул, что нападение России на альянс не имеет никакого смысла, а подобные «страшилки» направлены на отвлечение европейцев от плачевного состояния экономики их стран.

«Можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа», — заключил Патрушев.

Ранее Рютте заявил, что странам НАТО необходимо повысить военные расходы до 5 процентов ВВП, указав, что в противном случае им придется начать учить русский язык.

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