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04:47, 26 июля 2025Мир

Патрушев прокомментировал высказывания Мерца о России

Патрушев: Байки Мерца о России выдержаны в лучших традициях Геббельса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о российской угрозе следуют традициям геббельсовской пропаганды. Так его слова прокомментировал помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

«Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды», — сказал он.

Патрушев отметил, что слова канцлера о желании ФРГ создать самую сильную армию в Европе были произнесены всего через несколько дней после празднования 80-летия Победы, из-за чего они «звучат отвратительно для любого нормального человека».

Ранее Мерц нашел плюс в конфликте на Украине. «Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев», — сказал он.

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