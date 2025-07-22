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11:44, 22 июля 2025Мир

Мерц нашел плюсы в конфликте на Украине

Канцлер Германии Мерц назвал объединение Европы плюсом конфликта на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Конфликте на Украине привел к объединению Европы. Такой плюс в военном столкновении Киева и Москвы нашел канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет портал Euractiv.

«Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев», — сказал политик на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре в Берлине, где обсуждалось двусторонний договор о обороне.

Отмечается, что планируемый договор станет дополнением к более масштабным усилиям по укреплению европейских оборонных структур.

Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном заявил, что вступление Украины в ЕС «едва ли возможно» до завершения конфликта. Канцлер подчеркнул, что восстановление Украины и ее постепенная интеграция в европейское объединение займут еще несколько лет после окончания боевых действий.

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