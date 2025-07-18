Мерц счел маловероятным вступление Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС едва ли возможно

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) «едва ли возможно» до завершения конфликта с Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном, передает ТАСС.

«Для нас главный приоритет — сделать все, чтобы эта война закончилась», — сказал политик.

Также Мерц подчеркнул, что восстановление Украины и ее постепенная интеграция в ЕС займут еще несколько лет после завершения конфликта.

Ранее канцлер ФРГ провел в Берлине свою первую «летнюю пресс-конференцию», при этом не затронув тему конфликта на Украине из-за нехватки времени. До этого он заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы.

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