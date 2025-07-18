Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 18 июля 2025Мир

Мерц не нашел времени на Украину

Канцлер ФРГ Мерц провел пресс-конференцию, не затронув тему конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел в Берлине свою первую «летнюю пресс-конференцию», при этом не затронув тему конфликта на Украине из-за нехватки времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Извините, мы должны на этом закончить. Наше время, к сожалению, ограничено», — пояснила модератор встречи, обращаясь к тем журналистам, кто не успел задать свои вопросы.

Сообщается, что на пресс-конференции Мерц затронул внутренние проблемы правящей коалиции, экономическую ситуацию в стране, конфликт в секторе Газа и напряженность в торговых отношениях с США. При этом на обсуждение темы конфликта на Украине времени не осталось.

Ранее Мерц заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. «Мы видим большую угрозу, и эта угроза исходит от России. И эта угроза касается не только Украины. Она касается нашего мира, нашей свободы и политического уклада Европы», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

    В Париже третий раз за год ограбили Louis Vuitton

    Джим Керри избавился от особняка в США c многомиллионной скидкой

    В российском регионе спасавшихся от потопа коров эвакуировали

    Продюсер назвала Юрия Мороза подкаблучником и рассказала об отношениях его жены и дочери

    Установлен скрытый вред частого использования соцсетей

    Российский фельдшер-самоучка рассказал подробности о службе на СВО

    Сотрудник ТЦК убил мобилизованного

    Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за уборки

    Мерц не нашел времени на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости