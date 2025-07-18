Мерц не нашел времени на Украину

Канцлер ФРГ Мерц провел пресс-конференцию, не затронув тему конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел в Берлине свою первую «летнюю пресс-конференцию», при этом не затронув тему конфликта на Украине из-за нехватки времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Извините, мы должны на этом закончить. Наше время, к сожалению, ограничено», — пояснила модератор встречи, обращаясь к тем журналистам, кто не успел задать свои вопросы.

Сообщается, что на пресс-конференции Мерц затронул внутренние проблемы правящей коалиции, экономическую ситуацию в стране, конфликт в секторе Газа и напряженность в торговых отношениях с США. При этом на обсуждение темы конфликта на Украине времени не осталось.

Ранее Мерц заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. «Мы видим большую угрозу, и эта угроза исходит от России. И эта угроза касается не только Украины. Она касается нашего мира, нашей свободы и политического уклада Европы», — сказал политик.